Van Gerwen begint Premier League met gelijkspel, Price oneens met uitsluiting

Michael van Gerwen - PDC/Lawrence Lustig

Michael van Gerwen is het nieuwe seizoen van de Premier League met een gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh begonnen: 6-6. Van Gerwen verloor op het afgelopen WK in de kwartfinales kansloos van Dave Chisnall en hoopt dit jaar de draad weer op te pakken. Hij heeft zijn zinnen gezet op het winnen van de Premier League, het toernooi dat hij al vijf keer op zijn naam schreef. Tegen Van den Bergh kon drievoudig wereldkampioen Van Gerwen meteen aan de bak. De Belg plaatste een break in de derde leg met een knappe finish op 164, waarna ook in de volgende drie legs breaks volgden. Het ging vervolgens gelijk op tot 5-5, maar in de elfde leg plaatste Van den Bergh opnieuw een break en kreeg hij de kans zijn debuut met een knappe zege op te luisteren. Van Gerwen voorkwam dat echter door de laatste leg naar zich toe trekken.

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes worden in twee blokken en op één locatie gespeeld. Van 5 tot 9 april en van 19 tot 22 april wordt er gedart in Milton Keynes, zonder publiek. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt.

De grote afwezige in Milton Keynes is Gerwyn Price. De regerend wereldkampioen en nummer een van de wereldranglijst testte vlak voor de eerste speeldag postief en werd daarom uit het speelschema gehaald. De voormalige rugbyer leek bedenkingen te hebben bij zijn positieve test. In een video op Instagram vertelde hij na thuiskomst drie sneltest te hebben gedaan die allemaal een negatief resultaat opleverden. Hij verwijderde dat filmpje later weer. In een nieuwe reactie laat Price weten de gevolgen van de positieve test te accepteren. "Mensen wensen me beterschap, maar doe dat alsjeblieft niet. Er is niks mis met me. Ik moet doen wat ik moet doen en thuisblijven. Ik zal sterker terugkeren", schreef hij. "Het is jammer dat hij uit de competitie is gehaald. Wie je ook bent, je wordt er gewoon uitgehaald. Het is niet meer de vraag of je corona krijgt, maar wanneer je het krijgt", zei Van Gerwen na afloop van zijn partij bij RTL 7.

uitslagen dag 1 premier league - NOS

De vervanger van Price in het schema, James Wade, speelde gelijk tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Voormalig wereldkampioen Rob Cross ontsnapte tegen José de Sousa aan een nederlaag. De Portugese debutant stond 6-5 voor en mocht de laatste leg beginnen met gooien, maar wist dat voordeel niet uit te buiten. Glen Durrant is de vorm die hem in 2020 de Premier League-titel opleverde al tijden kwijt en ook dit toernooi is hij slecht begonnen. Hij bood amper weerstand aan de solide gooiende Nathan Aspinall, die met 7-3 won. Peter Wright, die Van Gerwen vorig jaar in de WK-finale versloeg, begon met een gelijkspel tegen Jonny Clayton, ook al een debutant.