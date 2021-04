Opgeleefde Lingard laat West Ham United dromen van Champions League-voetbal

Jesse Lingard nam West Ham bij de hand. De huurling van Manchester United is herboren in het shirt van 'The Hammers'. De 28-jarige aanvaller verzorgde de 1-0 na een fraaie solo en bediende ploeggenoot Jarrod Bowen bij de 3-0. Tussendoor had Pablo Fornals ook een doelpunt meegepikt.

Lingard scoorde voor de zesde keer binnen acht wedstrijden. Tekenend voor zijn opleving is dat hij de afgelopen twee maanden werd genomineerd voor speler van de maand van de Premier League. Ook kreeg hij weer een oproep voor het nationale elftal van Engeland.

Wolves knokken terug

Ondanks de 0-3 gaven 'The Wolves' zich niet gewonnen en knokten terug tot 2-3 via Leander Dendoncker en Fabio Silva. In de slotfase drong de ploeg verder aan maar wist het doel niet nog een keer te vinden.

Komende zaterdag staat West Ham tegenover Leicester en komt het, met nog acht speelronden te gaan, ook nog Chelsea en Everton tegen. De overige duels speelt de ploeg tegen het relatief onderste deel van de ranglijst. Everton kwam maandagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Crystal Palace.