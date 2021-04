Dembélé brengt Koemans Barcelona in slotminuut helemaal terug in titelrace

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, had het moeilijk terwijl Valladolid een aantal goede aanvallen op wist te zetten. Pas vlak voor rust werd Barcelona echt gevaarlijk, maar doelman Jordi Masip tikte de inzet van Pedri tegen de paal.

Door de overwinning staat Barcelona nog slechts een punt achter koploper Atlético Madrid. Hoe anders was dat twee maanden geleden, toen Atlético een voorsprong van maar liefst elf punten had op de ploeg van Ronald Koeman.

Voor De Jong, die bij het Barcelona van Koeman centraal achterin speelt, was het zaak geen gele kaart te krijgen. De Oranje-international heeft er dit seizoen al vier achter zijn naam en bij de vijfde zou hij geschorst zijn voor de volgende wedstrijd, tegen aartsrivaal Real Madrid. Hetzelfde gold voor Lionel Messi, die er in de eerste helft nauwelijks aan te pas kwam.

Barcelona had het moeilijk tegen het stugge Valladolid, maar ruim tien minuten voor tijd hielp een rode kaart van Oscár Plano Barça in het zadel. Plano had een overtreding van achteren begaan op Dembélé.

In de negentigste minuut was het diezelfde Dembélé die de overwinning over de streep trok. Een voorzet van De Jong kwam uiteindelijk via het hoofd van Ronald Araujo bij de Fransman terecht. Hij aarzelde niet en schoot hard raak.

Titelstrijd ligt open

De inhaalrace van Barcelona heeft de club mede te danken aan Atlético Madrid, dat de afgelopen wedstrijden nog slechts af en toe wist te winnen. Zondagavond verloor de ploeg nog met 1-0 van het Sevilla van Luuk de Jong. Tegelijkertijd wisten Frenkie de Jong en co de afgelopen zes competitieduels juist naar zich toe te trekken.

Ook Real Madrid is nog in strijd om het kampioenschap. De ploeg staat derde met twee punten minder dan Barcelona. Komend weekend staat in Madrid El Clásico op het programma.