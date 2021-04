Navalny overgeplaatst naar ziekenafdeling in strafkolonie

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een medische afdeling in de strafkolonie waar hij vastzit. Hij repte maandag op zijn Instagramaccount over lichte verhoging en een vervelende hoest. Bij medisch onderzoek vertoonde hij symptomen van een luchtwegaandoening, zegt de federale gevangenisdienst tegen het Russische nieuwsagentschap Izvestia.

Volgens Navalny zijn drie van de vijftien gedetineerden op zijn afdeling naar de ziekenboeg gebracht. Mogelijk hebben zij tuberculose. Het nieuwsagentschap Izvestia schrijft echter dat er geen tuberculose heerst in de strafkolonie op zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Navalny wordt in ieder geval getest op het coronavirus.

Onafhankelijk arts

De opponent en criticus van president Poetin had al rug- en beenklachten en klaagde eerder over de gebrekkige medische voorzieningen in het strafkamp. Ook zou hij om het uur worden gewekt en daardoor lijden onder slaapgebrek.

Navalny besloot vorige week in hongerstaking te gaan, om af te dwingen dat hij door een onafhankelijk arts wordt onderzocht. Zijn team zegt dat hij voorafgaand aan zijn hongerstaking al acht kilo was afgevallen.

Begin februari werd Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenschap. Een rechter zette een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar die hij in 2014 kreeg opgelegd wegens fraude om in een onvoorwaardelijke straf. Wel is het jaar huisarrest dat hij als onderdeel van deze zaak had gehad, afgetrokken van zijn tijd in gevangenschap. Een hoger beroep in de zaak werd later verworpen.