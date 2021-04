Terrassen in Engeland weer open: 'Ik drink er een pint op', zegt Johnson

De Britse premier Johnson heeft vanavond aangekondigd dat een reeks geplande versoepelingen voor Engeland doorgaat. Volgende week maandag mogen de terrassen, kappers, niet-essentiële winkels en sportscholen in Engeland weer open.

Omdat het vaccinatieprogramma goed op schema ligt, is volgens Johnson wat ruimte ontstaan. "Op maandag de 12de ga ik ook naar de kroeg om er voorzichtig een pint op te drinken", voegde Johnson eraan toe.

Engeland werkt sinds februari met een routekaart. Volgens die planning staat een nieuwe ronde versoepelingen gepland voor 17 mei - vanaf die datum zouden de Engelsen ook weer internationaal kunnen reizen. Of dat doorgaat, wilde Johnson vanavond nog niet zeggen.

De premier vond het op de persconferentie nog te vroeg om te zeggen of de Engelsen in de zomervakantie weer in het buitenland op vakantie kunnen. Heathrow, de grootste luchthaven van het VK, is teleurgesteld dat de premier niets concreets heeft gezegd over de vakantieperiode. Volgens Heathrow heeft de vliegindustrie behoefte aan een duidelijk tijdspad.