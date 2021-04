Tientallen dode dolfijnen aangespoeld op stranden Ghana

De autoriteiten in het West-Afrikaanse land Ghana onderzoeken de dood van zeker zestig dolfijnen. De dieren spoelden dit weekend aan op drie verschillende stranden. Ook zijn duizenden dode vissen aangespoeld.

"Het is behoorlijk vreemd en we weten echt niet wat er gaande is", zegt een visser tegen lokale media. Volgens hem is het een zeldzaamheid dat zoveel dolfijnen en vissen aanspoelen.

Functionarissen van het Ghanese visserijcomité hebben resten van de dieren meegenomen voor analyse in een laboratorium. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er geen sprake is van verwondingen of ander uitwendig letsel, zegt directeur Michael Arthur-Dadzie tegen persbureau AFP. Ook van het water zijn monsters genomen, om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

"De watertemperatuur en -kleur zijn normaal. We kunnen iedereen verzekeren: we werken er hard aan om de doodsoorzaak te achterhalen."

Dieren verdwenen

Een groot deel van de aangespoelde dolfijnen is overigens verdwenen. In de Ghanese staatskrant Daily Graphic wordt aangenomen dat de dieren zijn meegenomen door vleesverkopers. De prijs van dolfijnenvlees zou momenteel heel hoog zijn. De autoriteiten waarschuwen mensen het vlees niet te eten, omdat de doodsoorzaak niet duidelijk is.

De afgelopen maanden zijn vaker dolfijnen aangespoeld langs de Afrikaanse kust. In februari werden voor de kust van Mozambique in Zuid-Oost-Afrika nog tientallen dode dieren gevonden. En vorig jaar spoelden 52 dode dolfijnen aan op het eiland Mauritius. Het vermoeden is dat die dieren dood zijn gegaan aan een zogenoemd barotrauma, als gevolg van een plotselinge drukverandering.