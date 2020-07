Veel eredivisieclubs trainen weer: eeuwfeest, open sollicitatie en fans

De datum 20 juli 2020 stond van alle clubs het dikst omcirkeld bij Heerenveen, dat vandaag zijn eeuwfeest viert . De club trainde vandaag bovendien voor het eerst. Er gaat in Friesland ook nog een transfergerucht rond: Swansea City-doelman Erwin Mulder zou nadrukkelijk in beeld zijn.

Een flink aantal eredivisieclubs had maandag 20 juli uitgekozen om de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen aan te vangen. En er gebeurde genoeg: van een Fries eeuwfeest tot en met een open sollicitatie via Twitter.

"Als we als team bij elkaar kunnen blijven, dan kunnen we weer meedoen om de titel. Daar moeten we voor gaan", sprak AZ-aanvaller Calvin Stengs tijdens de eerste trainingsdag van AZ. Het belooft voor de nummer twee van de eredivisie een spannende periode te worden.

Blijven Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Fredrik MidtsjΓΈ de club trouw? Het aanstaande avontuur in de voorronde van de Champions League kan een goede reden zijn.

In de geruchtenmolen is de naam van Terence Kongolo opgedoken. Hij moet de in Alkmaar vertrokken Stijn Wuytens opvolgen. Het AD meldt dat AZ in gesprek is met Kongolo's werkgever Huddersfield Town.

De eerste training van AZ was niet toegankelijk voor publiek, maar de club bood wel een livestream van de oefensessie aan.