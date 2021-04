Roglic verslaat Pogacar in eerste weerzien na Tourverlies

Primoz Roglic heeft de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was in een tijdrit over 13,9 kilometer de snelste met een tijd van 17 minuten en 17 seconden. De Amerikaan Brandon McNulty werd tweede.

Roglic kwam als eerste van de favorieten in actie en zat ruim drie uur in de hotseat als renner met de snelste tussentijd. Iedereen beet zich stuk op de tijd van de Sloveen. Ook Tadej Pogacar, die Roglic in de afgelopen Tour de France nog versloeg, kwam tekort en eindigde als vijfde op 28 seconden achterstand.

McNulty zette wel de snelste tussentijd neer en kwam dichtbij de winst. De 23-jarige renner was onderweg vijf seconden sneller dan Roglic. Aan de finish kwam de Amerikaan alsnog twee seconden tekort. Ide Schelling was de beste Nederlander. De jonge renner van Bora-Hansgrohe eindigde als achtste op 29 seconden.