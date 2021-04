Volleybalsters Apollo 8 veroveren nationale beker ten koste van VCN

De volleybalsters van Apollo 8 uit het Overijsselse Borne hebben voor het eerst de nationale beker veroverd. In Groningen werd Laudame Financials VCN uit Capelle aan den IJssel met 3-1 (27-25, 25-13, 16-25, 25-19) verslagen.

Voorafgaand aan de finale gold Apollo al als de favoriet. De ploeg speelt in de competitie om de landstitel, terwijl VCN nog alle zeilen bij moet zetten voor lijfsbehoud.

Desondanks opende VCN sterk. De ploeg pakte een voorsprong die het lang vast wist te houden, maar alsnog uit handen gaf. Die tik kwam hard aan bij VCN, dat in de tweede set werd weggespeeld.

Des de verrassender was het vervolg, want VCN kwam met 7-0 voor en breidde die voorsprong op weg naar setwinst nog verder uit. Ook in de vierde set kwam VCN voor, met 5-1, waarna het tot 18-18 gelijkop ging. Daarna liep Apollo ineens rap uit.

Finale mannen uitgesteld na coronabesmettingen

De bekerfinale van de mannen ging niet door. Bij finalist Draisma Dynamo werden drie spelers positief getest op het coronavirus en de kans bestaat dat nog meer spelers besmet zijn. Daarop ging de hele ploeg tot vrijdag in quarantaine. Wanneer het duel wordt ingehaald is nog niet bekend.