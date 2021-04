Fransen feesten in Madrid: 'Wist niet wat ik zag toen ik aankwam'

"Ongelooflijk. Ik wist niet wat ik zag toen ik in Madrid aankwam", zegt Xénia Velay. "Alles is in Parijs gesloten. Er is geen café waar je naartoe kunt, het sociale leven is verdwenen. Mensen snappen alle regels ook niet meer. Ik heb dus besloten vrienden op te gaan zoeken in Madrid en hier een wat andere realiteit mee te maken." Haar vriendin Inès Mahjoub knikt instemmend. "Je hebt alleen maar een negatieve coronatest nodig."

Xénia Velay en Inès Mahjoub, studentes uit Parijs, zijn voor het paasweekend overgekomen. Tevreden roken ze hun sigaretten in een straatje voor een discotheek in het centrum. Het is enorm druk, ook al is het nog vroeg in de avond. Er waait een frisse wind en de Franse studentes dragen alleen een topjes. Toch zijn alle terrastafeltjes vol.

Tienduizenden Fransen, de coronaregels in eigen land ontvluchtend, gingen hen de afgelopen maanden al voor. De soepele regels voor horeca en restaurants in Madrid zijn niet alleen voor Spanje bijzonder: terrassen zijn tot 23.00 uur open, en ook in de restaurants kun je terecht. "Veel Fransen voelen zich geïsoleerd. Ze worden depressief zo verder te moeten leven. En dan zien ze in Madrid, waar alles open is", zegt Inès Mahjoub.

De hotelovernachtingen in Spanje namen in februari - de laatste maand waarover cijfers zijn gepubliceerd - met 86 procent af. Toeristen die Spanje nog bezoeken komen vooral uit Frankrijk en Duitsland. Ze hebben in Madrid volledige bewegingsvrijheid, zegt Juan José Blardony, voorzitter van de vereniging van horecaondernemers. "Ik ben wel blij dat de Fransen Madrid als bestemming ontdekten."

Blardony: "We hebben er een afgrijselijk jaar opzitten. De derde coronagolf zit er net op, maar de Madrilenen kunnen wel voorzichtig uitgaan. Dat betekent dat er in cafés nogal veel beperkingen zijn. Maar toch overleven bedrijven dan toch op een of andere manier de crisis."

Spanjaarden moeten in deelstaten blijven

Toch blijft het raar: Spanjaarden zijn de paasdagen verplicht in hun deelstaten te blijven. Maar wie uit het buitenland aanvliegt kan overal terecht. En dus zitten Duitsers in de zon op Mallorca. En vieren Fransen feest in Barcelona en Madrid.

"Je krijgt het gevoel dat corona niet bestaat. Ik zit liever hier dan in Nederland, zegt de Nederlandse Anne de Boer, die vanwege haar werk al drie jaar naar Madrid op en neer reist. Ze zit met vrienden op een terrasje met wijn en olijven, niet ver van de discotheek waar de Françaises Xénia en Inès aan het dansen zijn.

"Het zou toch veel beter zijn als er een coronabeleid was dat in alle landen hetzelfde is? In plaats van dat ieder land het maar zo'n beetje voor zichzelf bepaalt. Zou het niet goed zijn als we gezondheidszorg Europees aanpakten? Daardoor krijg je nu al die verschillen."

'Balans vinden'

Nieuwe besmettingen in Madrid zitten alweer boven de kritieke grens. Per 100.000 inwoners, gemeten over twee weken, werden 279 Madrilenen door het virus geraakt.

"Toch kunnen we het ons veroorloven de cafés en restaurants open te houden", zegt de Madrileense burgemeester Almeida desgevraagd. "Want het lukt hier ook een balans te vinden. De pandemie is er. Maar toch houden we bedrijven open. Dat gaat goed. Het gaat hier niet slechter dan in andere delen van Spanje."

Almeida reageert geïrriteerd op de opmerking dat toeristen alleen komen om het in Madrid op een drinken te zetten. "Het is een belediging te zeggen dat de Fransen die hier zijn alleen maar dronken worden."

Maar inmiddels is na de avondklok van 23.00 uur een nieuw fenomeen ontstaan: huisfeestjes in vakantieappartementen. Ieder weekend beëindigt de politie er honderden, waarbij buitenlandse feestgangers worden aangetroffen verstopt onder bedden en in kasten.