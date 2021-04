Den Bosch overklast Club de Campo en wint eenvoudig Europese titel

De hockeysters van Den Bosch hebben Euro Hockey League op overtuigende wijze gewonnen. Tegen Club de Campo uit Madrid werd het 5-0.

Voorafgaand aan de finale was Den Bosch de gedoodverfde favoriet, maar toch wisten de Spaanse hockeysters hun doel in het eerste kwart schoon te houden. Na drie minuten in het tweede kwart was Lidewij Welten die daar verandering in bracht. De international maakte slim gebruik van de ruimte en schoot met de backhand hard raak in de verre hoek. Vlak voor het einde van het tweede kwart verdubbelde Frédérique Matla de score via een strafcorner.

Club de Campo kwam zoals verwacht nauwelijks in de buurt van het doel van Den Bosch. En als ze er al zouden komen, hadden ze waarschijnlijk nog geen schijn van kans gehad. Den Bosch-keepster Josine Koning kreeg in de afgelopen 393 dagen slechts drie goals tegen.