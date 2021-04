Poetin ondertekent grondwet die hem in staat stelt tot 2036 aan te blijven

De Russische president Poetin heeft een nieuwe grondwet ondertekend die hem in staat stelt om nog twee keer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. De volgende verkiezingen zijn in 2024 en die daarna in 2030. Als hij besluit zich beide keren kandidaat te stellen en hij wordt herkozen, dan kan hij dus nog tot 2036 aanblijven.

De verandering van de grondwet is het gevolg van een volksraadpleging in 2020. Russen konden toen stemmen voor of tegen een aantal aanpassingen van de grondwet. Ruim driekwart van de kiezers stemde voor. De wetswijziging was eerder ook al goedgekeurd door het parlement en het Constitutionele Hof.

Als Poetin twee keer wordt herkozen, streeft hij Josef Stalin voorbij als langstzittende leider van Rusland. Alleen tsaar Peter de Grote moet hij dan nog boven zich dulden. Die regeerde 43 jaar over Rusland. In 2036 wordt Poetin 83 jaar oud.