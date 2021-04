Wedstrijd Almere City gestaakt wegens sneeuw, Cambuur dicht bij promotie

De spelers van Roda JC en Almere City lopen van het veld - Pro Shots

De wedstrijd Roda JC-Almere City is gestaakt vanwege hevige sneeuwval. En dat op 5 april. De wedstrijd werd rond de 70ste minuut bij een 0-0 stand stilgelegd. Na overleg werd besloten om niet verder te gaan. In het noorden van het land, bij koploper Cambuur in Leeuwarden, waren de weersomstandigheden niet zo erg. Het leek een lastige middag te worden voor SC Cambuur. De koploper in de eerste divisie kwam op eigen veld tegen Excelsior in de 52ste minuut op een 2-1 achterstand. Maar dankzij twee hattricks wonnen de Friezen met grote cijfers (7-2), waardoor een terugkeer naar de eredivisie dichtbij is. Na de snelle intikker van Excelsior-aanvaller Joël Zwarts maakte Jarchinio Antonia gelijk na een combinatie met spits Robert Mühren. Na rust schoot Elías Már Ómarsson de fraaie 1-2 binnen. Vanaf dat moment waren de twee hoofdrollen voor Mühren en Ragnar Oratmangoen.

Cambuur-fenomeen Mühren, topscorer in de eerste divisie, maakte er drie, waaronder twee strafschoppen. Hij bracht daarmee zijn totaal op 31 goals. Ook Oratmangoen wist een hattrick te maken. Cambuur is hard op weg om terug te keren in de eredivisie. Bekijk hieronder de stand bovenin. De bovenste twee clubs promoveren. De nummers drie tot en met acht gaan naar de play-offs. De clubs met een ster achter hun naam hebben een periodetitel.

De stand bovenin de eerste divisie - NOS

Almere City, dat volop in de race is om die begeerde tweede plaats, had het lastig bij Roda JC. Na ruim een uur spelen stond het nog 0-0, toen hevige sneeuwval verder spelen onmogelijk maakte. Scheidsrechter Ingmar Oostrom haalde de spelers naar binnen omdat de lijnen niet meer zichtbaar waren. De originele wedstrijdbal was toen al vervangen door een oranje exemplaar omdat de neerdwarrelende sneeuw het zicht steeds slechter maakte.