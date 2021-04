Cambuur maakt achterstand goed met twee hattricks, Go Ahead wint bij NAC

Het leek een lastige middag te worden voor SC Cambuur. De koploper in de eerste divisie kwam op eigen veld tegen Excelsior in de 52ste minuut op een 2-1 achterstand. Maar dankzij twee hattricks wonnen de Friezen met grote cijfers: 7-2.

Na de snelle intikker van Excelsior-aanvaller Joël Zwarts maakte Jarchinio Antonia gelijk na een combinatie met spits Robert Mühren. Na rust schoot Elías Már Ómarsson de fraaie 1-2 binnen. Vanaf dat moment waren de twee hoofdrollen voor Mühren en Ragnar Oratmangoen.

Cambuur-fenomeen Mühren, topscorer in de eerste divisie, maakte er drie, waaronder twee strafschoppen. Hij bracht daarmee zijn totaal op 31 goals. Ook Oratmangoen wist een hattrick te maken. Cambuur is hard op weg om terug te keren in de eredivisie.

Bekijk hieronder de stand bovenin. De bovenste twee clubs promoveren. De nummers drie tot en met acht gaan naar de play-offs. De clubs met een ster achter hun naam hebben een periodetitel.