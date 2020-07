Voorzitter Europese Raad: akkoord over coronaherstelfonds binnen handbereik

De sfeer in Brussel was daarom het hele weekend gespannen. Bekijk hier onze terugblik:

Al eerder kreeg Nederland de toezegging dat er een zogenoemde noodremprocedure komt, zodat subsidies waar twijfels over bestaan elk moment stopgezet kunnen worden. Bovendien moeten landen die geld ontvangen verplicht hun economieën hervormen, ook dat is een wens van Nederland.

De hele dag gaat het al over hoeveel geld er aan leningen en hoeveel geld er aan subsidies beschikbaar komt voor het coronaherstelfonds. Het totaalbedrag blijft 750 miljard euro, maar nu is de verdeling tussen het deel dat geleend kan worden en het deel dat als subsidie uitgekeerd wordt, anders geworden. Michel stelt voor: 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan leningen.

"De laatste stappen zijn de moeilijkste, maar ik heb het gevoel dat het mogelijk is", aldus Michel. "Het is een enorme klus geweest", voegde hij er nog aan toe.

De voorzitter van de Europese Raad, de Belg Charles Michel is ervan overtuigd dat een akkoord op de Europese top mogelijk is. Hij heeft zojuist een compromisvoorstel op tafel gelegd waar de leiders later vanavond over gaan praten.

Begroting volgt nog

Nu er over de verdeling overeenstemming lijkt te bestaan, gaan de leiders over de rest onderhandelen. Zo moet de hele begroting (voor de komende zeven jaar) nog worden vastgesteld, waarbij veel landen een lange lijst met wensen hebben. Nederland wil graag een korting op de afdracht aan Brussel en voor dat bedrag ligt nu een aanbod op tafel van ruim 1,9 miljard euro.

De Portugese premier Costa vreest dat het vanavond laat zal worden en zelfs de mogelijkheid van nog een dag onderhandelen sloot hij niet uit. Over wat er nu op tafel ligt is hij tevreden. "Het is minder dan we als zuidelijke landen hadden gewenst, maar het is de prijs die we moeten betalen voor een historisch akkoord."

Maar een totaalakkoord is nog ver weg, aangezien er ook nog gesproken moet worden over de rechtsstaat. Er ligt een voorstel op tafel waarin landen gekort worden op geld uit verschillende fondsen als ze een loopje nemen met de regels voor de rechtsstaat, maar daar verzetten Hongarije en Polen zich heftig tegen.

