Paasdrukte was lightversie: bij de meubelboulevard, maar ook in de natuur

Geen paashazen, geen springkussens en geen eier-verstop-wedstrijden dit jaar tijdens Pasen op woonboulevards en in outletcentra. "Nee, het is een beetje sober dit jaar. We hebben niks extra's georganiseerd", zeggen woordvoerders van het Designer Outlet Roermond en het nieuwe winkelcentrum in Leidschendam.

Want funshoppen met het hele gezin mag niet. Het is nu slechts winkelen op afspraak. En minstens vier uur van tevoren reserveren voor een bezoekje.

Inretail is niet te spreken over deze tijdslot-versie van Paasmaandag. De brancheorganisatie noemt het "een afgedroogde editie van Pasen". "Er kon bijna niks. Je moest vier uur van tevoren boeken, dus dan is de lol van spontaan winkelen er wel snel af."

Normaal een gekkenhuis

Waar normaal duizenden mensen op Tweede Paasdag de bouwmarkten en tuincentra bezoeken, zijn het er nu honderden. Toch zijn op veel plekken alle tijdslots gereserveerd. Bij bouwmarkt Hornbach en woonwarenhuis Ikea waren veel locaties de hele dag 'volgeboekt'. Ikea gaf gisteren aan zelfs helemaal volgeboekt te zijn voor vandaag. Ook tuincentrum Intratuin had al rekening gehouden met een redelijke paasdrukte.

"Normaal is het hier een gekkenhuis met Pasen", zegt Leo Wubben, bedrijfsleider van de Hornbach in Wateringen tegen Omroep West. Alle tijdslots van de vestiging zitten vol, maar vijftig mensen over de vloer per tijdslot vindt hij erg weinig. "Het zou ook nog veilig kunnen als we 250 mensen zouden toelaten, net als in maart vorig jaar."

Ook Han Daniëls van Tuincentrum Daniëls in Vlodrop vindt het jammer dat er maximaal 50 bezoekers binnen mogen zijn. "Wij hebben hier 25.000 vierkante meter aan vloeroppervlak, waarvan de helft in de buitenlucht", vertelt hij aan 1Limburg. Normaal ontvangt Daniëls 600 tot 700 bezoekers tegelijk, nu zijn de tijdslots van een kwartier steeds snel vol. "Qua omzet draaien we op 10 tot 15 procent van normaal."

Ook op sociale media lieten mensen al vroeg op de dag weten een afspraak voor vandaag te hebben gepland: