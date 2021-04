Nederlands vrachtschip in problemen bij Noorwegen

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Henrika is vanmiddag in zwaar weer in de problemen gekomen voor de kust van Noorwegen.

Volgens een woordvoerder van rederij Amasus schoot de lading los ten westen van Ålesund. Het schip begon slagzij te maken. Na het verplaatsen van ballast ligt het schip weer stabiel.

De Noorse reddingsdienst heeft uit voorzorg acht van de twaalf bemanningsleden van boord gehaald met drie reddingshelikopters. Zij zijn overgebracht naar Ålesund.

De Eemslift Henrika is speciaal gebouwd om zware ladingen te vervoeren en vaart voor een rederij in de Eemshaven. Een woordvoerder van de rederij zegt zojuist nog contact te hebben gehad met de kapitein, een van de vier mensen die aan zijn boord gebleven. Volgens de kapitein is er geen paniek aan boord nu het schip stabiel ligt.

Wachten op beter weer

"Het is nu wachten op beter weer," zegt de woordvoerder. "Waarschijnlijk komt dat morgenmiddag. Het schip kan dan woensdag naar een haven in de buurt om de lading weer goed te leggen. Het schip is niet beschadigd geraakt."

De Eemslift Henrika was op weg naar de Noorse havenstad Kolvereid, ongeveer 750 kilometer ten noorden van Oslo.