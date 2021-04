Nederlanders in de rij om te tanken over de grens in Duitsland

Bij tankstations vlak over de grens in Duitsland staan rijen met Nederlandse auto's. Vanaf morgen moeten Nederlanders een negatieve coronatest kunnen overleggen als ze naar Duitsland gaan.

In Elten, over de grens bij Beek in Gelderland, stond vanmorgen een file bij tankstation Star Tankstelle, meldt Omroep Gelderland. De benzine is daar ongeveer 20 cent per liter goedkoper dan in Nederland.

Volgens De Limburger was het ook druk met Nederlanders in Herzogenrath, over de grens bij Kerkrade, net als in de grensplaatsen Tüddern, Kaldenkerken en Goch.

Gisteren bestempelde Duitsland Nederland tot hoogrisicogebied, vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Nederlanders moeten daarom vanaf morgen een recente negatieve testuitslag laten zien. Voor grenswerkers geldt een uitzondering.

Nu staat Nederland nog te boek als 'gewoon' risicogebied, wat betekent dat Nederlanders pas na een verblijf van 48 uur in Duitsland een negatieve testuitslag moeten kunnen tonen. Strenge grenscontroles komen er vooralsnog niet. Wel moeten mensen hun reis online aanmelden en kunnen ze aan de kant gezet worden door de Duitse politie voor een controle.