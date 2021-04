Laatste keer tanken zonder test leidt tot Nederlandse files bij Duitse pompen

Bij tankstations vlak over de grens in Duitsland staan rijen met Nederlandse auto's. Vanaf morgen moeten Nederlanders een negatieve coronatest kunnen overleggen als ze naar Duitsland gaan.

In Elten, over de grens bij Beek in Gelderland, stond vanmorgen een file bij tankstation Star Tankstelle, meldt Omroep Gelderland. De benzine is daar ongeveer 20 cent per liter goedkoper dan in Nederland.

In de grensplaatsen Tüddern, Kaldenkerken en Goch kwamen veel Nederlanders, net als in Herzogenrath, vlak over de grens bij Kerkrade: