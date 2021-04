Waarom Schär wel en Van Vleuten niet werd gediskwalificeerd in Vlaanderen

Schär gooit bidon weg - NOS

Het is een beeld zoals we dat al jaren zien in het wielrennen: een renner gooit een bidon weg richting een groepje wielerfans, één fan raapt 'm op en is dolgelukkig. Tot zover niks nieuws. Maar zondag werd Michael Schär door de jury uit de Ronde van Vlaanderen gehaald omdat hij een bidon weggooide op een plek waar dat niet mocht. Dat komt omdat de internationale wielerunie UCI de regels per 1 april heeft gewijzigd. Afval mag alleen nog maar weggegooid worden in zogenaamde afvalzones (er waren er gisteren tien) of op een plek waar een verzorger of medewerker van een wielerploeg staat. Enkele uren nadat Schär uit koers werd gehaald, was op televisie ook duidelijk te zien dat Annemiek van Vleuten een bidon weggooide. De latere winnares excuseerde zich na afloop meteen en zei dat ze de bidon naar haar weten bij een soigneur van haar ploeg Movistar had weggegooid.

Moment waar Van Vleuten een bidon weggooit, in de buurt van vele soigneurs - NOS

Op beeld is het lastig te zien of de verzorger van Movistar is of niet, maar voor de regels maakt het niet uit: er staat immers een soigneur en daar mag je van de UCI altijd je afval naartoe gooien. Ook in de achtergrond, enkele tientallen meters achter Van Vleuten, staan duidelijk veel soigneurs in beeld. Van Vleuten gooide haar afval dus op een geautoriseerd moment weg. Deze regel is een onderdeel van een groter aantal wijzigingen die de UCI eind februari bekendmaakte. De wielerbond heeft naar eigen zeggen de profrenners hier meerdere keren hierover voorgelicht.

Tegelijkertijd ontstond in de wielerwereld veel ophef over de nieuwe regel. Veel fans, maar ook renners en oud-renners vinden de regel onzin. Schär reageerde in een emotioneel Instagram-bericht op het incident. "Beste UCI: waarom kinderen beginnen te fietsen', begint de renner zijn bericht. Hij schrijft hoe hij als kleine jongen een bidon toegeworpen kreeg. "Ik nam de bidon mee naar huis en hij herinnerde me elke dag aan mijn droom om profrenner te worden. Elke dag." Ook de viervoudig-winnaar van de Tour de France, Chris Froome snapt de nieuwe regel van de UCI niet en vindt het 'belachelijk', zo schrijft hij op Twitter.