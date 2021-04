NOS Voetbalpodcast #147: 'Waarom doet Ihattaren dit nou?'

Het moment van het weekend was de (prachtige) goal van PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren tegen Heracles, maar vooral hetgeen wat hij daarna deed. De veelbesproken linkspoot liet zijn emoties de vrije loop en riep "niemand die mij kapot krijgt. Niemand. Niemand!" in de camera.

Na een week vol interlandvoetbal keerde het eredivisievoetbal dit weekend terug. In de NOS Voetbalpodcast blikt presentator Arno Vermeulen samen met Arman Avsaroglu, Jeroen Grueter en Jeroen Stekelenburg terug.

"Waarom doet hij dit nou?", vraagt Avsaroglu zich af. "Net nu hij eindelijk weer eens positief in het nieuws kwam met een prachtige goal. Nu gaat het wéér alleen maar over hem."

Stekelenburg wil het voorval niet groter maken dan het is, maar ziet wel dat Ihattaren het bij zichzelf moet zoeken. "Het talent is er overduidelijk, maar het is nu aan hem. Als hij er alles uit wil halen, kan het echt een topspeler worden."

Degradatie

Verder onder meer aandacht voor de strijd om plek twee in de eredivisie, de verrassende opstelling van Ajax en de spannende strijd tegen degradatie. Ook het vermeend racisme bij het duel tussen Cádiz en Valencia in de Spaanse competitie komt aan bod, net als de zeer blije trainer van Real Sociedad.