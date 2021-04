Een man en een vrouw, die zaterdagavond met hun auto te water raakten bij de VOC-kade in Amsterdam, zijn overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De man en de vrouw, beiden 34 jaar, werden door hulpdiensten uit het water gehaald. Vervolgens werden ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe de auto in het water is terechtgekomen. Dat onderzoekt de politie.