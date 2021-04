Marokkaanse zangeres en icoon Hajja Hamdaouia (91) overleden

Hajja Hamdaouia in 2007 - AFP

Zangeres Hajja Hamdaouia is op 91-jarige leeftijd in Rabat overleden. Ze was een van de iconen van het Marokkaanse levenslied. Afgelopen vrijdag werd Hamdaouia opgenomen in het ziekenhuis. De zangeres bleef tot op hoge leeftijd optreden. In augustus vorig jaar kondigde ze aan te stoppen, vanwege problemen met haar gezondheid. "Ik ben ziek", zei ze tijdens een persconferentie. "Ik heb genoeg gegeven aan de Marokkaanse muziek. Ik wil niet dat mensen me zien vallen op het podium met mijn bendir." Hamdaouia trad altijd op met een bendir in haar hand, een trommel die veel gebruikt wordt in Noord-Afrika. Ze zei tijdens haar afscheid dat het tijd was om plaats te maken voor jongere generaties. De rechten van haar nummers gaf ze over aan Xena Aouita, een jonge Marokkaanse zangeres die in de VS woont.

Hamdaouia werd de diva van de moderne aïta genoemd. Ze vermengde twee zeer populaire muziekgenres in Marokko, aïta en chaabi, en speelde een grote rol bij het moderniseren van Marokkaanse muziek. In haar nummers gebruikte ze zowel moderne westerse instrumenten als keyboard, gitaar en saxofoon, als traditionele instrumenten. Haar teksten waren politiek geëngageerd. Zo spotte ze in 1953 in het nummer Waili a chibani met Mohammed ben Aarafa, de sultan die door de Fransen in plaats van zijn familielid Mohammed V aan de macht was geholpen. Ze verzette zich tegen de Franse overheersing in Marokko. In haar teksten klonken feministische ideeën door. Hamdaouia zong over huiselijk geweld, over liefde en over seks. Luister hier naar Daba Yji, een van de bekendste nummers van Hamdaouia: