Een heel nieuw dorp, midden in de polder bij Gouda

Om iets te doen aan de stijgende behoefte aan betaalbare woningen in de Randstad wil de gemeente Zuidplas een compleet nieuw dorp bouwen. Het dorp met 8000 woningen staat gepland in het open weidegebied tussen Gouda en Zevenhuizen. Een tegenstander spreekt over een "groot brok beton in de polder".

Bij het plan is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan. Al in 2004 kwam het nieuwe polderdorp voor het eerst ter sprake, meldt Omroep West. Iedereen was het er al die jaren over eens dat de woningnood moest worden aangepakt. De vraag was vooral of dat moest gebeuren door bij te bouwen in de bestaande vier kernen in de gemeente of dat er een nieuw dorp bij moest komen.

Met één been in het landschap

Omdat er niet alleen woningen maar ook voorzieningen bij moeten komen, kiest Zuidplas nu voor de bouw van een nieuw dorp, midden in de polder. "Het wordt een nieuwe leefomgeving voor gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens, onder wie waaronder senioren", staat in het plan. "Voor hen komen er aantrekkelijke, voor iedere portemonnee betaalbare en toegankelijke woningen, met één been in het landschap en met de voorzieningen en werkgelegenheid van de steden naast de deur."

"Wij zijn geschrokken", reageert Jan Baas van de lokale SP-fractie. "Wij vinden dat er genoeg ruimte in en om de dorpen is om extra woningen te bouwen. Mensen komen hier omdat ze wijds en landelijk willen wonen en dan zet je een groot brok beton in de polder neer. Wij vinden dit echt een dorp te ver."

Ferry van Wijnen van de VVD in Zuidplas reageert wel positief. "Als je iets wil realiseren met genoeg voorzieningen, dan moet je een bepaald volume nastreven." De PvdA/GroenLinks had liever gezien dat de bestaande kernen uitgebreid zouden worden, maar zegt blij te zijn "dat er na al die tijd concrete plannen liggen om te gaan bouwen".

Overstromingsrisico

Toch zijn er vraagtekens te plaatsen bij de plannen. Een aantal tuinders in het gebied weigert vooralsnog te vertrekken. Bovendien ligt de Zuidplaspolder op het laagste punt van Nederland, meer dan zes meter onder NAP. Het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag noemde de polder al in 2007 een "ongunstige locatie voor investeringen" en wijst op het risico op overstromingen van de twee rivieren in het gebied, de Hollandse IJssel en de Gouwe.

De gemeente wuift dat bezwaar weg. "Het overstromingsrisico is bijzonder klein. Door maatregelen van de waterschappen langs onze rivieren en zeearmen en vormen de 'dijken' van de spoorlijn Rotterdam-Gouda en de snelweg A20 een belangrijke belemmering."

Op 15 april is er een eerste informatiebijeenkomst waarop bewoners van de vier huidige dorpen hun mening kunnen geven. Mocht het dorp er komen, dan volgt een prijsvraag voor de naam ervan. Voorlopig werkt de gemeente de plannen uit onder de naam 'het vijfde dorp'.