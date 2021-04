Eerste stappen gezet voor vlucht Mars-heli, 'succes zou doorbraak betekenen'

Er zijn deze maand vijf vluchten gepland, die maximaal 90 seconden zullen duren. Daarna wordt Perseverance, het wagentje dat in de buurt moet blijven omdat het nodig is voor de communicatie tussen heli en aarde, weer voor andere taken ingezet .

Dat is om meer dan één reden toepasselijk, want veel hoger en langer dan die eerste vlucht met de Wright Flyer zal het Mars-helikoptertje niet komen. De eerste poging, op zijn vroegst komende zondag, zal zo'n 20 tot 30 seconden duren en daarbij moet Ingenuity drie meter opstijgen. Voor latere vluchten gaat het toestelletje vijf meter omhoog.

NASA heeft vele space firsts gescoord, maar een helikopter door de lucht laten vliegen op een andere planeet, dat is nog niet eerder gebeurd. Deze week moet dat veranderen, als Mars-helikoptertje Ingenuity zijn eerste vlucht maakt. Een waar kunststukje in de superijle atmosfeer van de Rode Planeet, betoogt planeetwetenschapper Daphne Stam (TU Delft).

Dus NASA is voorzichtig, ook omdat Ingenuity niet zo veel power tot zijn beschikking heeft. Om te kunnen vliegen op Mars moeten niet alleen de wieken razendsnel tegen elkaar in draaien; tegelijkertijd verwerkt de helikopter continu camerabeelden en hoogtemetingen, en communiceert hij met Perseverance. Dat kost allemaal energie. "Dan wil je niet te hoog gaan, want als je dat doet en de batterijen raken leeg, stort Ingenuity misschien neer."

Vluchten hoger dan vijf meter zijn (nog) niet gepland. Het grootste probleem daarbij is die ijle atmosfeer van Mars. "Die is bij het oppervlak honderd keer zo dun als de aardatmosfeer. Een bewegende wiek gaat omhoog omdat de luchtdruk erboven lager is dan eronder. Als er bijna geen lucht is, zoals op Mars, is het erg moeilijk voldoende drukverschil te creëren", legt Stam uit.

Mars staat nu op ruim 260 miljoen kilometer van de aarde en signalen doen er een kwartier over om Mars te bereiken. Ingenuity is dus volledig voorgeprogrammeerd om zijn korte vluchtjes zelfstandig uit te voeren. Of dat goed gaat, is niet de grootste zorg. "Het helikoptertje heeft een krachtige processor aan boord. Met een laser meet hij hoe hoog hij vliegt en een camera geeft informatie over de afgelegde weg en over de vlakheid van de landingsplek. Je wilt niet dat er een pootje op een rots terechtkomt en de helikopter omvalt."

Het helikoptertje is eindeloos getest in speciale windtunnels waarin de Mars-atmosfeer werd nagebootst. Maar alles testen kan niet. "De zwaartekracht kun je hier natuurlijk niet goed nabootsen. En het ding heeft negen maanden ingepakt onder Perseverance door de ruimte gevlogen. Er kan van alles misgaan, maar in de praktijk gaat het verrassend vaak goed."

In deze video-animatie is te zien hoe Ingenuity moet opstijgen: