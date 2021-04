Is de ooit onverslaanbare Van Gerwen ingehaald door de rest? 'Stom gelul!' - NOS

Het jaar 2020 was niet zijn jaar. Het jaar 2021 is tot nu toe ook nog niet zijn jaar. De ooit bijna onverslaanbare darter Michael van Gerwen is al maanden te verslaan. Desondanks blijft zijn zelfvertrouwen onverminderd hoog. "Als ik goed speel, ben ik de beste. Dat snapt iedereen." Het jaar begon op 1 januari met één van zijn pijnlijkste nederlagen. In de kwartfinale van het WK werd hij met 5-0 verslagen door Dave Chisnall. Hij moest zijn eerste plaats op de wereldranglijst na zeven jaar afstaan aan Gerwyn Price, de nieuwe wereldkampioen. Het eerste grote toernooi daarna, The Masters, verloor Van Gerwen in de eerste ronde. Bij de UK Open, ruim een maand later, werd hij uitgeschakeld in de halve finales. De Brabander besloot vervolgens om een klein toernooi te laten schieten en zich te focussen op de Premier League, die vanavond begint.

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Tien uitgenodigde spelers strijden normaal gesproken wekelijks tegen elkaar in steden als Londen, Dublin en Rotterdam. De winnaar verdient bijna 300.000 euro aan prijzengeld. Het invitatietoernooi telt niet mee voor de wereldranglijst. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes worden in twee blokken en op één locatie gespeeld. Van 5 tot 9 april en van 19 tot 22 april wordt er gedart in Milton Keynes, zonder publiek. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt. Van Gerwen won het toernooi vijf keer. Glen Durrant is de titelverdediger. Gerwyn Price is positief getest op het coronavirus en zal niet mee mogen doen. Hij wordt vervangen door James Wade, de winnaar van de UK Open.

Van Gerwen kreeg vanwege die keuze kritiek van oud-wereldkampioen en huidig nummer drie van de wereld Peter Wright, die het kleine 'vloertoernooi' waar de Nederlander ontbrak, wist te winnen. "Hij zou hier moeten zijn om te trainen. Hij wint dit jaar geen televisietoernooi", zei Wright. Die uitspraken zijn ook aangekomen in Vlijmen. Van Gerwen zal er niet minder om slapen. "Kijk, Peter gaat met zijn vrouw naar alle toernooien toe. Ik heb een leven buiten darten om. Ik vind darts het mooiste wat er is, maar als ik even vrij wil, pak ik even vrij", aldus Van Gerwen, die de afgelopen weken tijd bij zijn gezin was. Zure appel Daar vond hij ook tijd om terug te kijken op zijn prestaties tot nu toe. Het interessante is dat 'Mighty Mike' helemaal niet slecht gooit, maar dat zijn tegenstanders tegenwoordig boven zichzelf uitstijgen als ze tegen hem spelen. "Dat is de fase waar ik nu even in zit. Door die zure appel moet ik even heen bijten." Feit is wel dat Van Gerwen van de troon is gestoten door Price. "Maar ik ga nog steeds toernooien in als favoriet bij de wedkantoren. Dat zegt alles", zegt de 31-jarige Van Gerwen, drievoudig wereldkampioen en dartsmiljonair.

Michael van Gerwen - Getty Images

Waarom is hij dan niet meer zo dominant als in de jaren hiervoor, zoals bijvoorbeeld in 2016, waarin hij acht van de tien grote toernooien won? Volgens wereldkampioen Price, die na een positieve coronatest ontbreekt in de Premier League, is de rest gewoon beter geworden. "Ik denk niet dat Michael slecht speelt", stelt de Welshman, "maar het algehele niveau ligt nu gewoon hoger. Hij kan niet meer zoals vroeger op vakantie gaan, terugkomen en een toernooi winnen. Hij moet er nu meer voor doen, meer voor trainen." 'Stom gelul' Dimitri Van den Bergh, de beste Belgische darter en vanavond de tegenstander van Van Gerwen in de Premier League, is het daarmee eens. "Michael gooit nog steeds geweldig, maar het niveau is dusdanig hoog, dat hij niet meer zoveel kan winnen als voorheen." Wat Van Gerwen daarvan vindt? "Stom gelul!", luidt zijn duidelijke antwoord. "Daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik gooi gewoon minder dan normaal. De top is wel breder geworden, daar ben ik het mee eens. Maar of ik goed of slecht gooi, mensen kunnen moeilijk van mij winnen."

Gerwyn Price schreeuwt het uit - Pro Shots