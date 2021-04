Netanyahu voor de rechter, tegelijk met kabinetsformatie

In Jeruzalem moest demissionair premier Netanyahu van Israël vanmorgen voor de rechter verschijnen voor de eerste inhoudelijke zitting in het corruptieproces tegen hem. De eerste getuige wordt vandaag gehoord.

"De aanklager is net begonnen", zei correspondent Ties Brock in het NOS Radio 1 Journaal. "Zij zei dat alle mensen voor de rechtbank gelijk zijn. Rijk of arm, machtig of eenvoudig."

Netanyahu zou de eigenaar van een mediabedrijf voor meer dan 400 miljoen euro hebben bevoordeeld, in ruil voor positieve berichten over hem en zijn vrouw op een nieuwssite van dat bedrijf. "Dat is ook meteen de zwaarste verdenking", zei Brock. "Dat is omkoping en dat zou hem tien jaar cel kunnen opleveren."

'Heksenjacht'

Daarnaast zou Netanyahu in ruil voor positieve berichtgeving in een krant een concurrerende krant hebben gedwarsboomd. Ook zou hij dure cadeaus hebben aangenomen van twee zakenmannen en zich in ruil daarvoor voor hun belangen hebben ingezet.

Netanyahu, in een zwart kostuum, verliet de rechtbank voordat de getuigen aan het woord kwamen. Hij zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een door links en de media georkestreerde "heksenjacht".

Het proces kan jaren duren.

Online formeren

Enkele kilometers verderop begon tegelijkertijd de formatie van een nieuwe regering. President Rivlin ontvangt de fractievoorzitters uit het parlement voor verkennende gesprekken over de vorming van een nieuwe regering. Elke fractievoorzitter moet zijn voorkeur uitspreken voor een formateur.

De gesprekken zijn voor iedereen te volgen. "Ik kijk nu mee op een livestream", zei Brock. "Ik zie dat de president drie vertegenwoordigers van Netanyahu op bezoek heeft. Alles wat die zeggen is live te zien. Elke opmerking over een andere parlementariër, over een 'functie elders', als dat ter sprake zou komen, is meteen te zien."

Vorige maand leverden de vierde verkiezingen in twee jaar geen duidelijke winnaar op. De rechtse Likud-partij van Netanyahu werd opnieuw de grootste, maar wordt slechts gesteund door ruim vijftig parlementariërs. Om te regeren heeft hij de steun van minimaal 61 parlementsleden nodig.

"Omdat hij van corruptie wordt verdacht wil een aantal partijen niet meer met hem regeren", zegt Brock. "Wel met Likud, maar niet met hem."

Ook oppositieleider Yair Lapid heeft vooralsnog te weinig parlementsleden achter zich om een regering te vormen.