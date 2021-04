Na 53 jaar weer Nederlandse gewichtheffer op de Spelen, het zou zomaar kunnen

Als hij zich kwalificeert, is hij de opvolger van wijlen Piet van der Kruk, die in 1968 de laatste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen was. Van der Kruk eindigde in Mexico-Stad als negende bij de zwaargewichten met een totaal van 487,5 kilogram.

"Ik wil door mijn prestaties de sport promoten. Ik hoop dat het iets meer bekend wordt in Nederland. 53 jaar is veel te lang geleden", zegt Kuworge.

De eerste horde op weg naar Tokio voor Kuworge is komende zondag. Dan komt de imposante gewichtheffer - 1.98 meter lang en 155 kilogram zwaar - in actie op de Europese kampioenschappen in Moskou. In de zwaarste gewichtsklasse, die van 109 kilogram en meer.

Om zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen, moet hij zowel op dit EK als op de WK voor junioren eind mei in Saudi-Arabië goed presteren. "Die twee wedstrijden zijn van belang, als ik daar goed presteer dan heb ik mij gekwalificeerd", zegt Kuworge. "De ranking is een beetje ingewikkeld, maar uiteindelijk gaat het erom wie de meeste kilo's tilt."

De afgelopen jaren is Kuworge flink gegroeid. Letterlijk én figuurlijk. Had de atleet vier jaar geleden nog een beenomtrek van 80 centimeter, nu is dat 91 centimeter. En zijn persoonlijk record, gemeten in een wedstrijd, staat op 171 kg trekken en 220 kg stoten, bij elkaar 391 kg dus. "Als ik nu kijk naar mijn trainingsniveau, dan zit ik daar ver boven."

In 2018 won Kuworge op de Jeugdspelen in Buenos Aires brons in de categorie boven 85 kilogram. In januari 2020 werd hij zesde op de wereldkampioenschappen in Rome bij de superzwaargewichten.

Doping zorgt voor slecht imago

Thailand, Maleisië en Egypte mogen niet deelnemen aan de Spelen vanwege meerdere dopingzaken. Het stoort Kuworge, die zegt tien à vijftien keer per jaar getest te worden op doping, dat zijn sport zo'n slecht imago heeft.

"Het gaat al veel beter. We zien verandering in de resultaten, in de uitschieters. Voor mij is het al mogelijk om als junior op seniorniveau te tillen. Dat zou je eerder niet hebben gezien", aldus Kuworge.