Geblesseerden Kop en Wilms missen trainingskamp Oranje in Spanje

Lize Kop en Lynn Wilms missen het trainingskamp van het Nederlands elftal in Spanje. De keepster van Ajax en de verdedigster van FC Twente zijn zondag geblesseerd geraakt in het beslissende duel van de Eredivisie Cup, waarin Ajax won met 3-2.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Daphne van Domselaar (FC Twente) opgeroepen als vervanger voor Kop. Voor Wilms komt geen vervanger, waardoor de spelersgroep uit 23 speelsters bestaat. Kop en Wilms kregen in februari in de oefeninterland tegen Duitsland (2-1 winst) nog de kans zich te laten zien vanaf de aftrap.

Afhankelijk van het verloop van haar herstel, voegt Kop zich mogelijk later alsnog bij de selectie. Oranje oefent vrijdag eerst in Marbella tegen Spanje en volgende week dinsdag in Nijmegen tegen Australië. De ploeg bereidt zich voor op de Olympische Spelen van Tokio.