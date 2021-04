Eerste sneeuw en gladheid in noordelijke provincies, vanavond code geel

De winterse buien trekken vanuit het noorden over het land.

In Groningen en Friesland is de eerste sneeuw gevallen. Op sociale media worden plaatjes gedeeld van de witte vlokken, die overigens niet lang blijven liggen.

Sneeuw in Leeuwarden, maar echt wit wordt het niet - NOS

Ook op andere plekken in Noord-Nederland is het (heel even) wit: