Corona slaat toe op de populairste vakantiebestemmingen van Europa

Strandgangers op het strand van Barceloneta - Reuters

De zomervakantie gaat gepaard met oplevingen van het coronavirus op de populairste reisbestemmingen van Europa. In Frankrijk, Spanje en andere geliefde vakantielanden neemt het aantal besmettingen toe. Met strenge lockdowns nog vers in het geheugen krijgen inwoners en reizigers weer te maken met aangescherpte maatregelen. In veel gevallen zijn familiebijeenkomsten en het uitgaansleven de gelegenheden waarbij meerdere mensen besmet zijn geraakt.

De toeristenbars op Mallorca zijn vorige week op slot gedaan - Reuters

Dit weekend beperkten regionale autoriteiten in verschillende delen van Spanje het nachtleven om nieuwe uitbraken in te dammen. Dat deden ze onder meer in Catalonië, Andalusië, Galicië, Baskenland, Murcia en Valencia nadat uitbraken ontstonden als gevolg van besmettingen in nachtclubs en bars en op straatfeesten. In Catalonië en Valencia zijn de maatregelen het strengst. Daar zijn bars en clubs 's nachts gesloten. Een woordvoerder van de Spaanse volksgezondheidsautoriteit Sespas waarschuwde dat nachtclubs en bars de verspreiding van het virus in de kaart spelen, omdat ze "slecht geventileerd zijn, en omdat je door de harde muziek hard moet praten om je verstaanbaar te maken, hetgeen een bekende risicofactor is." In Córdoba zijn zeker 73 mensen besmet geraakt tijdens een schoolfeest in een discotheek op 10 juli. De autoriteiten houden er rekening mee dat er meer besmettingen waren onder de 400 feestvierders. Drukke badplaatsen De stranden rond Barcelona zijn ook een zorg. Daar blijft het druk, ook al zijn de maatregelen in die regio tot het hoogste niveau aangescherpt sinds het einde van de nationale lockdown op 21 juni. Gisteren sloot de politie een populair strand in de wijk Barceloneta terwijl mensen nog in de rij stonden te wachten voor het strand. Winkeliers en ondernemers in Catalonië ondervinden de gevolgen van de aangescherpte maatregelen:

Winkels en terrassen leeg na aanscherping coronamaatregelen in Catalonië - NOS

Dagelijks telt de regio Catalonië nu zo'n duizend nieuwe besmettingen en dat aantal neemt vooralsnog niet af. Gisteren werden er daarom ook strengere maatregelen afgekondigd voor specifieke dorpen in de gemeenten Girona en L'Hospitalet de Llobregat. Mensen mogen daar nog met maximaal tien personen samenkomen en geen verzorgingshuizen meer bezoeken. In Frankrijk zijn vanaf vandaag mondkapjes verplicht in supermarkten, winkels en alle andere afgesloten openbare ruimtes. De plicht was er al in het openbaar vervoer, maar is nu uitgebreid. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete van 135 euro krijgen. Het aantal besmettingen in Frankrijk neemt weer toe. Er zijn op dit moment tussen de 400 en 500 actieve coronaclusters in het land, zegt de regering. De Franse gezondheidsautoriteiten spreken van een cluster als drie of meer positieve gevallen te herleiden zijn tot een bron, zoals een besmet persoon of een evenement. 'Zorgelijke trend' Het virus lijkt zich sneller dan gemiddeld te verspreiden aan de Middellandse Zee rond Nice en Marseille, en in de onder Britten geliefde vakantiebestemming Bretagne. Voorheen waren Parijs en omgeving, en het noordoosten van het land de belangrijkste besmettingshaarden in Frankrijk.

Er is sprake van een "zorgelijke trend", maar nog geen tweede golf, zegt de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Veran. Ook in Frankrijk wordt een aantal nieuwe uitbraken toegeschreven aan reünies en andere familiebijeenkomsten die werden gehouden in de zomervakantie, nadat de maatregelen waren versoepeld. Als de trend doorzet, kunnen er regionale lockdowns of zelfs opnieuw een landelijke lockdown volgen, waarschuwt Veran.

Quote Laten we niet te zot doen, dan kunnen we het tij nog keren. Woordvoerder corona-crisiscentrum België