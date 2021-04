Na bijna vier jaar wint voormalig nummer één Spieth weer golftoernooi

"Een monumentale zege." Niet voor niets heeft golfer Jordan Spieth deze woorden over voor zijn overwinning op de Texas Open; zijn eerste overwinning in bijna vier jaar.

Spieth werd in 2012 als 19-jarige prof, won een jaar later zijn eerste toernooi en werd in 2015 nummer 1 van de wereld. Na elf toernooizeges stokte het ritme. De 27-jarige Texaan viel begin dit jaar zelfs bijna buiten de top-100.

Voor de Amerikaan, die in San Antonio na een ronde van 66 met een totaal van -18 afsloot, was het zijn eerste zege in bijna vier jaar. In 2017 won hij de British Open. Spieth stelde de overwinning veilig met een birdie op de zeventiende hole. Daarmee liet hij zijn landgenoot Charley Hoffman twee slagen achter zich.

21-jarige wint eerste major

Bij de vrouwen heeft Patty Tavatanakit haar eerste toernooi op de LPGA Tour gewonnen. De 21-jarige Thaise zegevierde op de ANA Inspiration, het eerste major van het seizoen bij de vrouwen. Tavatanakit, de nummer 103 van de wereld, is de zesde niet-Amerikaanse winnaar op rij van de ANA Inspiration.

Tavatanakit hield met een slotronde van 68 slagen en een totaal van 270 (-18) de oprukkende Nieuw-Zeelandse Lydia Ko twee slagen achter zich. Ko speelde de eerste elf holes in negen slagen onder het baangemiddelde, waarna ze een slag inleverde. Haar ronde van 62 slagen betekende een evenaring van het baanrecord in Rancho Mirage van Lorena Ochea.