Bekerfinale volleyballers afgelast vanwege corona; Dynamo in quarantaine

De bekerfinale in het volleybal bij de mannen gaat maandag niet door. Bij finalist Draisma Dynamo zijn drie spelers positief getest op het coronavirus en de kans bestaat dat nog meer spelers besmet zijn. Daarom moet de hele ploeg tot vrijdag in quarantaine.

De ploeg uit Apeldoorn, die zaterdag de finale bereikte door een 3-0 zege op Sliedrecht, zou om 13.00 uur tegen Amysoft Lycurgus op jacht gaan naar de elfde bekerzege uit de clubgeschiedenis. Wanneer het duel wordt ingehaald, is nog niet bekend.

Komende zondag staat de finale van de play-offs om het landskampioenschap tussen beide ploegen op het programma. Eind deze week wordt bekend of de eerste finalewedstrijd dan ook kan plaatsvinden.

Vrouwenfinale live bij de NOS

De bekerfinale bij de vrouwen tussen Laudame Financials VCN en Apollo 8 gaat vanmiddag wel door. Beide clubs stonden één keer eerder in een bekerfinale - Apollo 8 in 2019 en VCN in 2020 - maar voor beide was Sliedrecht een sta-in-de-weg.

Het duel begint om 15.30 uur en is te zien via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl.

In 2019 stonden Dynamo en Lycurgus ook in de finale bij de mannen. Bekijk hoe Dynamo toen met 3-1 won.