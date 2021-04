Ook Zeeland wil terrassen openen • Engeland zet aangekondigde versoepelingen door

Net als de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wil ook burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, dat de terrassen zo snel mogelijk worden geopend. "Het is veiliger om met reservering mensen op een plek te zetten, dan dat ze samendrommen op openbare plekken", zegt Lonink daarover in het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Vorige maand pleitten de Zeeuwse overheden er in een brief aan het kabinet al voor om de terrassen in de kustprovincie te openen. Dat is volgens de partijen nodig omdat de vele toeristen in Zeeland buiten nu te vaak dicht op elkaar staan. Meer buitenmogelijkheden zou de veiligheid ten goede komen, meent Lonink. "Mensen willen toch wat eten en drinken, dat kun je wellicht in kleine stapjes reguleren."

Lonink: "Handhaving is buiten de terrassen veel moeilijker." Volgens de Zeeuwse burgemeester is het dan ook logischer om gebruik van de terrassen gereguleerd toe te staan. "De angst dat terrassen veel publiek aantrekken hebben wij niet. Mensen gaan sowieso wel naar buiten met mooi weer".

Volgens de burgemeester is het hem niet om de economische impuls te doen, maar wil hij vooral het samendringen van mensen buiten voorkomen, zoals recent in parken in de Randstad gebeurde.

Daarnaast hoopt Lonink dat als de terrassen opengaan, er meer begrip komt voor de andere maatregelen. "Als mensen zien dat er op dit gebied iets van ruimte ontstaat, hebben ze misschien minder moeite met maatregelen op andere terreinen".

Morgen bespreekt de Zeeuwse burgemeester het voorstel met de voorzitters van de andere veiligheidsregio's tijdens het wekelijkse Veiligheidsberaad. Ook de bezoekersregeling zal worden besproken, als onderdeel van een groter 'openingsplan'.

