Nog tientallen vermisten in Indonesië na orkaan Seroja, 21 doden in Oost-Timor

Op de eilanden rond deze zee traden rivieren als gevolg van zware regenval buiten hun oevers, viel elektriciteit uit en deden zich aardverschuivingen voor. Bruggen stortten in en bomen waaiden om en blokkeerden de wegen. Duizenden huizen zijn verwoest of beschadigd.

Het noodweer wordt veroorzaakt door de orkaan Seroja die boven de Savoezee in de provincie Oost-Nusa Tenggara is ontstaan.

In het zuidoosten van Indonesië worden na noodweer nog tientallen mensen vermist. Het dodental is opgelopen tot zeventig.

President Joko Widodo heeft nabestaanden van omgekomenen gecondoleerd en noodhulp beloofd.

Oost-Timor

In Oost-Timor, dat in hetzelfde gebied ligt, zijn volgens persbureau AP 21 doden gevallen. In de hoofdstad Dili hebben 1500 mensen een officiële schuilplaats opgezocht.

Seroja neemt de komende dagen in kracht toe, maar trekt weg naar de westkust van Australië.