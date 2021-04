Inwoners Engeland krijgen twee zelftests per week

Inwoners van Engeland kunnen binnenkort twee keer per week gratis een zelftest voor corona krijgen. De Britse regering noemt het de volgende stap om het normale leven te kunnen hervatten.

Met de zelftest is het resultaat binnen een half uur duidelijk. Wie positief test moet samen met zijn gezin in quarantaine en een pcr-test doen om de diagnose te bevestigen.

Dit beleid geldt nu al voor schoolgaande kinderen en mensen die niet thuis kunnen werken. Eind maart werden er een miljoen test per dag gedaan. Doordat een op de drie besmette mensen geen symptomen vertoont, zijn er volgens de overheid zo al 120.000 positieve gevallen ontdekt die anders gemist waren.

Versoepelingen

De tests zijn vanaf komende vrijdag te krijgen bij onder andere apotheken, testcentra en via de post. Critici vrezen verspilling en waarschuwen voor valse positieven: mensen die onterecht te horen krijgen dat ze besmet zijn en dus voor niets maatregelen nemen.

Toch ziet de regering het testbeleid als de ruggengraat van het beleid om de samenleving te heropenen. "Het vaccinatieprogramma is een opsteker, maar als we weer terug naar normaal willen, dan is het essentieel om iedereen geregeld te testen", zegt minister Hancock van Volksgezondheid. "Als we de samenleving weer opengooien, zullen snelle tests helpen snel positieve gevallen op te sporen en uitbraken de kop in te drukken."

Premier Johnson wil de coronamaatregelen de komende tijd versoepelen. Zo mogen vanaf 12 april niet-essentiële winkels weer open kunnen en mag horeca terrassen heropenen. Of andere delen van het Verenigd Koninkrijk het beleid overnemen, is aan de overheden van Schotland, Wales en Noord-Ierland.