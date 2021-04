Spaanse hockeyfurie tegen Nederlandse favorieten: 'We moeten een plan hebben'

En juist datzelfde Club de Campo is de eerste Spaanse club in de finale van de EHL voor vrouwen. De coach, Edu Aguilar, was speler van het fameuze mannenteam van Club de Campo dat in 2011 de EHL-finale van HGC verloor.

Het zijn resultaten waar Spaanse clubteams alleen maar van kunnen dromen. In de geschiedenis van de Euro Hockey League, die sinds het seizoen 2007/2008 bestaat, stond slechts eenmaal een Spaans team in de finale. Dat waren de mannen van Club de Campo in 2010.

En dat betekent dat de Spaanse ploegen het opnemen tegen de topfavorieten. Den Bosch stond deze eeuw elk jaar - 2019 uitgezonderd - in een Europese eindstrijd en Bloemendaal won de voorlaatste editie van de Euro Hockey League, in 2018.

Ze waren allebei de underdog in de halve finales, maar toch staan de Spaanse vertegenwoordigers Club de Campo (vrouwen) en Atlètic Terrassa (mannen) vanmiddag in de finales van de Euro Hockey League (EHL). Daarin wachten de Nederlandse topploegen Bloemendaal en Den Bosch.

Een van zijn aanvalsters, international Carmen Cano, maakte zaterdag de openingsgoal tegen het Duitse Club an der Alster. Een fraaie tip-in. "We hebben de hele week strafcorners geoefend", vertelde Cano na de wedstrijd. "Dit is een variant die we ook in de Spaanse competitie gebruikt hebben, heel moeilijk te verdedigen."

Zware opgave

In de finale wacht nu Den Bosch, al zestien keer winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi. "We hebben er veel zin in. Het is de eerste keer dat we de EHL samen met de mannen spelen. Dat is prestigieus en het maakt ons trots", aldus Cano.

"Het zal moeilijk worden, Den Bosch hoort tot de beste clubteams van Europa. Maar we hebben een kans en die moeten we proberen te benutten. We willen geschiedenis schrijven, iets moois bereiken."

Bekijk hoe Den Bosch de finale bereikt door in de halve finales Amsterdam na shoot-outs te verslaan.