Vertrek Ten Hag bij Ajax nog lang niet aan de orde: 'Hij heeft het steeds leuker'

Bovendien werkt Ten Hag goed samen met technisch directeur Marc Overmars. "Ze hebben er ook vertrouwen in dat ze deze selectie bij elkaar kunnen houden. Je hoort niets over spelers die gaan vertrekken."

Ajax is nog actief op drie fronten. In de eredivisie lijkt de titel een kwestie van tijd, over twee weken is de bekerfinale tegen Vitesse en komende week is AS Roma de tegenstander in de kwartfinales van de Europa League. De architect van al die successen is trainer Erik ten Hag.

Een groot gemis bij Ajax de komende weken is de geblesseerde Daley Blind. "Die gaan ze heel erg missen", zegt Ibrahim Afellay. "In Nederland hoeven ze niet goed te spelen om toch te winnen, maar in Europees verband zullen ze dat wel voelen. Waar hij ook speelt, alles begint bij hem."

Zijn vervanger in de verdediging, Edson Álvarez, maakte tegen Heerenveen geen sterke indruk. Ten Hag heeft hoge verwachtingen van Álvarez, weet Jansen, maar Afellay ziet het nog niet: "Misschien in de toekomst, maar hij is daar nu nog niet aan toe."

Ook voor Oranje is het wegvallen van Blind een aderlating richting het EK. Theo Janssen ziet - als iedereen fit is - in de veelzijdige Blind vooral de ideale twaalfde man voor Oranje, maar dat is volgens Pierre van Hooijdonk niet hoe bondscoach Frank de Boer naar de Ajacied kijkt. "Voor hem is Blind een basisspeler."

Dreigt leegloop bij AZ?

Net als Ajax is ook AZ bezig aan een sterk seizoen. De ploeg knokt met PSV om de tweede plaats in de eredivisie en het bijhorende ticket voor de voorronde van de Champions League. Maar als dat doel bereikt wordt, wie kan trainer Pascal Jansen volgend seizoen dan opstellen?

Koopmeiners zou voor 20 tot 25 miljoen euro naar AS Roma kunnen en er zijn meer spelers die in de belangstelling staan. De kans op een leegloop dreigt. "Maar die kans is er elk jaar", zegt Jansen. "En ze zijn heel slim. Ze weten dat ze in het buitenland groot geld krijgen."