Curlingmannen blijven op WK in de buurt van Canada, maar winnen weer niet

De Nederlandse curlingmannen hebben tijdens het WK in Calgary ook hun vijfde wedstrijd verloren. Gastland en curlinggrootmacht Canada was met 7-6 te sterk.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt wist nog geen enkele wedstrijd te winnen, dat moet wel gaan gebeuren wil Oranje in de topzes eindigen. De beste zes landen plaatsen zich voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

Loopt Nederland het ticket mis bij het WK, dan is er later dit jaar nog een mogelijkheid tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

Oranje kan Canada bijbenen

Nederland bleef aardig in de buurt van Canada, dat maar liefst 56 keer wereldkampioen werd. Na drie ends stond het 2-2 en na het zesde end had het gastland met 4-3 slechts een kleine voorsprong. Daarna lieten de Canadezen hun klasse zien en zag Nederland de achterstand oplopen tot 7-3 in het achtste end.

Toch werd het nog 7-6.