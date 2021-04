United klopt Brighton; winnende goal valt minuut na invalbeurt Van de Beek

Het gat tussen de twee ploegen uit Manchester is veertien punten, waarbij wel moet worden aangetekend dat United een wedstrijd minder speelde.

Met hangen en wurgen heeft Manchester United in de Premier League de achtervolging op de nagenoeg onaantastbare koploper Manchester City voortgezet. De nummer twee won uiterst moeizaam van Brighton & Hove, dat in de eerste helft een voorsprong nam maar in de tweede helft alsnog capituleerde: 2-1.

Manchester United, met Donny van de Beek op de bank, begon nog goed aan het duel. Mason Greenwood raakte de paal bij een inzet.

Gaandeweg bleek Brighton, waar Jöel Veltman een basisplaats had en Davy Pröpper op de bank startte, echter een stuk scherper. Dat resulteerde na dertien minuten in de 0-1. Welbeck knikte een afgemeten voorzet in twee pogingen binnen.

Balverlies Veltman en invalbeurt Van de Beek

Ook in de tweede helft bleef Brighton in eerste instantie makkelijk op de been, maar na een uur begon de thuisclub toch aan te dringen. Marcus Rashford zorgde voor opgeluchte gezichten door de gelijkmaker achter doelman Robert Sanchez te schieten, na voorbereidend werk van Bruno Fernandes en balverlies van Veltman.

United oogde daarna een stuk gevaarlijker, maar had geluk dat Welbeck na zeventig minuten bij een counter de bal niet binnen gleed. In de slotfase kreeg Van de Beek alsnog speeltijd. Hij verving de onzichtbare spits Edinson Cavani. De Nederlander stond een minuut binnen de lijnen of Greenwood kopte de bevrijdende 2-1 binnen.