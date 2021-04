Bertens meldt zich af voor Charleston: 'Moet naar mijn lichaam luisteren'

Bertens maakte begin maart in Doha na lange absentie vanwege een operatie aan een achillespees haar rentree. Zowel in Doha, als Dubai en Miami verloor ze haar eerste partij.

Speelt Bertens wel Billy Jean King Cup

Het is nog onduidelijk of Bertens kan meedoen in de play-off van Nederland tegen China in de Billy Jean King Cup (voorheen Fed Cup) die op 16 en 17 april in Den Bosch plaatsvindt.