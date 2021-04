Zorgen om 'zwabberbeleid' rond AstraZeneca; trombose-experts begrijpen prikstop niet

Haar collega Hugo ten Cate, hoogleraar klinische trombose aan het Maastricht UMC, is het daarmee eens. Hij wijst bij 1Limburg bovendien op de - volgens hem veel grotere - gevolgen voor de volksgezondheid door de huidige impasse. "Je kunt wel stoppen met vaccineren vanwege een heel klein risico, maar vervolgens is het gevaar voor de volksgezondheid veel groter. Al die ongevaccineerde mensen lopen een groter risico op covid."

"Het lijkt erop alsof de mensen die dit beslissen, zich niet realiseren wat voor implicaties deze stop heeft voor ons vaccinatieprogramma", zegt Middeldorp, doelend op het ministerie van Volksgezondheid. "Een stop leidt tot een berg mensen die moeten worden afgezegd voor het prikken. Dit beleid zorgt ervoor dat we veel trager vaccineren, maar ondertussen hebben we wel volle IC's en ziekenhuisafdelingen."

"Het is een beslissing van de minister, die in overleg met de instanties is genomen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid na verzoek om een toelichting van het besluit.

"Op basis van een nieuwe rapportage van Bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM, is besloten om de komende dagen uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar", schreef het ministerie van Volksgezondheid vrijdag in een persbericht. Minister De Jonge zei een nader oordeel van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Medicijnagentschap EMA te willen afwachten.

Bij de vijf werd een ernstige vorm van trombose vastgesteld. Daarbij ontwikkelen mensen trombose - een overigens veelvoorkomende ziekte - in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van de vrouwen overleed aan de gevolgen van een bloedprop in de longen.

Directe aanleiding voor het besluit van het ministerie om wederom met AstraZeneca te stoppen, waren vijf nieuwe meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die waren ingeënt met het vaccin. In ons land zijn er inmiddels 400.000 prikken met AstraZeneca gezet.

Onduidelijk is of bij de Nederlandse meldingen sprake is van het ernstige ziektebeeld waar momenteel veel om te doen is. "Natuurlijk moet je zorgen dat je dit vreselijk goed uitzoekt maar dat gebeurt ook, in landelijk en Europees verband", reageert Middeldorp. "Ik ontken niet dat er geen aannemelijk verband is, alleen het is zo'n laag risico en de gevolgen van iedere keer een stop zijn groot."

'We voelen ons als experts roependen in de woestijn'

De internist zit in een e-mailgroep met zo'n honderd trombose-experts uit binnen- en buitenland. Net als veel van haar collega's begrijpt Middeldorp niet dat de tijdelijke prikstop is ingesteld zonder dat trombose-deskundigen daarover direct zijn geraadpleegd door het ministerie. "We voelen ons als experts als roependen in de woestijn."

Afgelopen maandag had een groep deskundigen, onder wie Middeldorp, nog volop contact met het Europees Medicijnagentschap over de Europese gevallen. Aanstaande woensdag verschijnt hierover vermoedelijk een nieuw rapport. "Het EMA is met grote haast nauwgezette adviezen aan het formuleren, waarom wachten we daar niet op?", reageert Middeldorp.

Experts wijzen erop dat het verband tussen het AstraZeneca-vaccin en het complexe ziektebeeld vooralsnog niet is vastgesteld. Maar mocht er wel een verband zijn, zo redeneren zij, dan is het risico op overlijden na een prik waarschijnlijk zeer klein.

Volgens Middeldorp is er dan ook sprake van een politiek besluit. Ook Ten Cate is het daarmee eens, evenals Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, gespecialiseerd in trombose, en vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen. Zij spraken zich dit weekend in de Volkskrant uit tegen de nieuwe prikstop.

Middeldorp: "Mijn doel is echt niet dat de hele bevolking zich met AstraZeneca laat vaccineren. Maar dit is paniekvoetbal en een zwabberbeleid."