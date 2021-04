Hurkacz verslaat zijn maatje Sinner in Miami en volgt zijn idool Federer op

Tennisser Hubert Hurkacz heeft voor het eerst in zijn carrière een masterstoernooi op zijn naam geschreven. In Miami stuitte de Pool in de finale de opmars van de tienerster Jannik Sinner, tevens zijn goede tennisvriend en dubbelspelpartner: 7-6 (4), 6-4.

Bij afwezigheid van onder anderen Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer bood dit toernooi de nieuwe generatie een uitgelezen kans om voor de hoofdprijzen te spelen.

Sterker nog, de 24-jarige Hurkacz trad in de voetsporen van zijn grote idool Federer, die in 2019 de laatste editie van dit toernooi won. Vorig jaar werd er na de uitbraak van het coronavirus niet gespeeld op het hardcourt in Florida.

Bewondering voor Federer

Toen Hurkacz voor het eerst een tennisracket in zijn hand had, behoorde Federer al tot de wereldtop. In aanloop naar de finale sprak de Pool over zijn bewondering voor Federer, voor wie dit toernooi na een zware knieblessure nog iets te vroeg kwam bij zijn terugkeer op de tennisbaan.

Het zag er lang niet naar uit dat Hurkacz in Miami zijn idool zou opvolgen. In de eerste set verspeelde hij een voorsprong van 3-0 en leek hij op 5-5 de set in te leveren met een dure break. Maar de zenuwen speelden ook Sinner parten, getuige een paar dure missers. Op zijn derde setpunt sleepte Hurkacz de tiebreak met 7-4 binnen.