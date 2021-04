Atlético lijdt dure nederlaag in Sevilla, vermeend racisme bij duel Valencia

Door de nederlaag van Atlético is de spanning in de top van La Liga helemaal terug. Barcelona speelt maandagavond thuis tegen Real Valladolid en komt bij winst op een punt van Atlético.

Koploper Atlético Madrid heeft dure punten gemorst in de Spaanse competitie door met 1-0 te verliezen van Sevilla. Marcos Acuna kopte twintig minuten voor tijd hard en laag binnen.

Sevilla kwam sterk uit de startblokken en kreeg via een penalty al snel de kans het overwicht om te zetten in een voorsprong. Lucas Ocampos zag zijn inzet echter gekeerd worden door doelman Jan Oblak. Luuk de Jong, die in de basis begon, kwam niet veel verder dan een kopbal op doel. Na een uur spelen werd hij gewisseld.

Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak voor Sevilla. Marcos Acuna kopte raak na een goede actie van Jesús Navas. Atlético beklaagde zich bij de scheidsrechter omdat er in aanloop naar het doelpunt hands zou zijn gemaakt, maar de VAR greep niet in.

Valencia stapt van het veld

Valencia stapte tegen Cádiz van het veld, nadat Mouctar Diakhaby naar verluidt racistisch bejegend werd. Het duel lag twintig minuten stil, maar werd wel weer hervat. Zonder Diakhaby.