Slapende wasbeer in Vught trekt veel bekijks

Het is niet duidelijk waar de wasbeer vandaan komt. Volgens een buurtbewoner leeft de wasbeer al langer in de omgeving. "Ik hoor de wasbeer al een jaar lang." Een andere omwonende denkt ook dat het dier hier al langer leeft. "Zes weken geleden zagen mijn dochters hem al door de velden hier in Vught lopen."

Volgens Omroep Brabant waren veel mensen naar Vught gekomen om de wasbeer te bekijken. "Ik ben Pasen aan het vieren bij mijn schoonouders hier in Vught", zegt een vrouw uit Eindhoven. "Het is heel indrukwekkend om de wasbeer hier te zien."

In Vught zijn honderden mensen de afgelopen dagen afgekomen op een wasbeer in een boom. Tussen de takken lag het dier, dat van nature niet in Nederland voorkomt, het grootste deel van de tijd te slapen.

Wasberen zijn 'invasieve exoten', afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika, en ze komen dus van nature in Nederland niet voor. Ze werden ooit uit Noord-Amerika gehaald voor de pelsdierhouderij en ze werden ook als huisdier gehouden. Doordat er wasberen ontsnapten, zijn ze ook in de Europese natuur terechtgekomen.

Sinds een paar jaar worden de dieren steeds vaker in Nederland gezien. Nederland wil voorkomen dat de wasberen zich hier vestigen. De Europese Unie wil alle invasieve exoten uit de Europese natuur verwijderen en in Nederland zijn de provincies verplicht deze regelgeving uit te voeren. In Limburg is al langer overlast door wasberen. Twee jaar geleden werd daar besloten om ze daarom te gaan vangen.

Spechten beschermen

Bij natuurbeschermingsorganisatie Brabants Landschap zijn ze niet blij met de wasbeer. "Mensen onderschatten wat de wasbeer kan aanrichten", zegt boswachter Jochem Sloothaak tegen Omroep Brabant. "Je kunt het dier vergelijken met een nerts. Ze eten alles wat ze tegenkomen. Nu is het er maar één. Maar in Duitsland is al sprake van een plaag." De boswachter van Brabants Landschap is dan ook voorstander van het bestrijden van zulke exoten. "Om zo onze spechten, uilen, eekhoorns en weidevogels te beschermen."

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in Brabant vindt niet dat de wasbeer slecht is voor de natuur. "We moeten leren leven met de wasbeer, als deel van onze natuur", zegt hij. "We gaan zo snel als kan een motie indienen in Provinciale Staten om te zorgen dat de wasbeer niet gedood wordt, maar hoogstens gevangen. En wat ons betreft laten we de wasberen in Brabant verder met rust."

Gevangen

Inmiddels is de wasbeer in Vught gevangen. De dierenambulance schoot het dier met een verdovingsgeweer aan het einde van de middag uit de boom. Toen de wasbeer verdoofd was, viel hij naar beneden.

Medewerkers van de dierenambulance wisten het dier met een schepnet op te vangen: