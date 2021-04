Na tien jaar wint Van Vleuten 'Vlaanderens Mooiste' weer: 'Heel bijzonder'

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Op dertien kilometer van de meet plaatste ze een beslissende demarrage op de Paterberg, waarna ze solo finishte in Oudenaarde.

Tien jaar geleden was Van Vleuten ook de sterkste in de Ronde, dat was destijds haar eerste grote zege.

'Doorbrommeren' levert tweede trofee op

"Ik geloofde er eerst niet heel erg in", vertelde Van Vleuten over haar beslissende demarrage, die haar een paar seconden voorsprong opleverde. "Maar op het moment dat ze maar even gaan twijfelen en ik blijf maar doorbrommeren, dat is wel wat ik goed kan."

En dus stond Van Vleuten na lang wachten opnieuw met de trofee van de Ronde van Vlaanderen in haar handen. "Het is wel heel bijzonder om er nu nog een te hebben."

Bekijk hieronder de reacties van Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen.