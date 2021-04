Fransman Quartararo houdt debutant Martín van overwinning af in MotoGP

Na een spannend slot heeft de Fransman Fabio Quartararo de GP van Doha gewonnen in de MotoGP. De Yamaha-coureur boekte zijn vierde GP-zege in de koningsklasse.

De start van de race was voor Jorge Martín. De debutant, die verrassend poleposition had gepakt, was als een raket weg. De Spanjaard sloeg vervolgens een piepklein gaatje met Johann Zarco en Aleix Espargaró en wist lang vooruit te blijven. Met nog vijf ronden te gaan ging de 21-jarige Quartararo erop en erover. Martín pakte de kop nog even terug, maar moest de Fransman na een stevig duel toch laten gaan.

Uiteindelijk ging ook de tweede plaats aan de 23-jarige Martín voorbij. De Spanjaard werd in de slotronde nog afgetroefd door Zarco. Maverick Vinales, die afgelopen weekend won in Qatar, werd vijfde.

Bendsneyder twaalfde in Moto2

In de Moto2-klasse heeft Sam Lowes opnieuw de overwinning op zijn naam geschreven. Bo Bendsneyder startte vanaf de vijftiende plek maar wist in het begin meteen drie plekken goed te maken. De Nederlander wist zich niet in top-10 te rijden, zoals gehoopt, en finishte als twaalfde.