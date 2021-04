Ajax vertrekt zonder kleerscheuren uit Heerenveen, met hoofdrol voor de VAR

Toch was het de thuisclub die heel even de leiding nam toen Mitchell van Bergen de bal in de verre hoek schoof. Maar een paar minuten later ging scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de kant om videobeelden te kijken na hands van Jan Paul van Hecke, waarna de bal toch op de stip ging en Dusan Tadic dat buitenkansje benutte.

Donderdag is matchwinner Haller niet speelgerechtigd als AS Roma bij Ajax op bezoek komt voor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League. Het is nog onduidelijk of Stekelenburg dan wel van de partij is. Trainer Erik ten Hag verwacht binnen 24 uur duidelijkheid over de blessure van zijn keeper.

Heerenveen heeft nog zes wedstrijden om Twente en Heracles te passeren in de jacht om een ticket voor de play-offs.