Cambridge heerst bij 166ste editie Boat Race, die de Thames dit keer mijdt

Cambridge heeft de 166ste editie van The Boat Race gewonnen. In de wedstrijd over vijf kilometer werd aartsrivaal Oxford met een bootlengte verschil verslagen.

Cambridge leidt nu met 85 zeges tegen 80. In 1877 kende de wedstrijd geen winnaar. In 2020 ging de race niet door vanwege de coronapandemie.

Niet over de Thames, maar over de River Cam

Normaal gesproken voert de race langs de Hammersmith Bridge, maar vanwege het coronavirus en de slechte staat van de hangbrug werd er een andere locatie gekozen. Zodoende ging de wedstrijd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet over de Thames, maar over de River Cam in Ely, het trainingswater van Cambridge.

Op het traditionele parcours in Londen (6,8 kilometer) is het aansnijden van de bochten altijd beslissend, nu werd er in een rechte lijn naar de finish geroeid.