Emmen walst moeiteloos over RKC Waalwijk heen in degradatiekraker

Even daarvoor had Luka Adzic ook al een doelpunt meegepikt, na geklungel achterin bij RKC.

Na de 1-0 ging Emmen vrolijk door met aanvallen. RKC hielp een handje mee. Vurnon Anita gaf een penalty weg door De Leeuw op zijn hakken te lopen. Sergio Peña schoot in eerste instantie nog op doelman Kostas Lamprou, maar scoorde in de rebound.

RKC deed niets met de waarschuwing en liet Emmen kans na kans creëren. Nadat aanvoerder De Leeuw nog wild en hoog over schoot, was het Nick Bakker die de ploeg na tien minuten op een verdiende voorsprong zette.

Emmen had de afgelopen vijf wedstrijden niet verloren en was dat ook tegen RKC duidelijk niet van plan. De thuisploeg schoot uit de startblokken met kansen voor Kerim Frei en Michael de Leeuw.

Na een uitstekende eerste en een gecontroleerde tweede helft heeft FC Emmen belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. In eigen huis wonnen de Drentenaren met 3-1 van RKC Waalwijk.

Aan het begin van de tweede helft leek RKC even wakker te zijn geschud, al resulteerde dat niet in grote kansen. Emmen nam het initiatief al gauw weer over en controleerde de wedstrijd door achterin rustig over te tikken.

Zo nu en dan werd de aanval gezocht, maar de thuisploeg was duidelijk tevreden met de 3-0 voorsprong. Invaller Paul Gladon probeerde het nog met een hakje achter zijn standbeen, maar de inzet van de Emmenaar werd gestopt door Lamprou.

In de laatste minuut deed RKC toch nog een duit in het zakje. Cyril Ngonge maakte de eretreffer door met links in de verre hoek binnen te schieten.

Emmen kan omhoog kijken

RKC Waalwijk blijft door de nederlaag steken op plek veertien terwijl Emmen afstand neemt van ADO Den Haag, de hekkensluiter van de eredivisie. De Drentenaren mogen vanaf hun zeventiende plek nu voorzichtig omhoog gaan kijken naar VVV-Venlo en Willem II, die beiden vier punten meer hebben.